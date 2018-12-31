Тарасов признан лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев на МЧМ-2019 - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 06:52Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Тарасов признан лучшим игроком сборной России в матче против швейцарцев на МЧМ-2019

Сборная России одержала третью победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 7:4.

Вратарь российской команды Даниил Тарасов признан лучшим игроком матча против швейцарцев в составе своей команды. Голкипер провел всю игру и отразил 15 бросков.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах. Швейцарцы потерпели третье поражение в четырех матчах группового этапа, однако попали в плей-офф.

Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.

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