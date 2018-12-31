Кравцов повторил жест Дзюбы на МЧМ-2019 (видео)

Сборная России одержала третью победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 7:4.
Форвард сборной России Виталий Кравцов на 53-й минуте матча забросил последнюю шайбу. Празднуя гол, хоккеист повторил жест нападающего сборной России Артема Дзюбы на чемпионате мира 2018 по футболу.
«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», - приводит слова Кравцова Sport24.ru
4:7 - Виталий Кравцов! Костин протащил шайбу на чужой пятак, Денисенко попытался забить в упор, но повезло Кравцову - на отскоке в центр!🇷🇺 pic.twitter.com/jrd7ekdoA7— МХЛ - Лига сильных! (@MHL_rus) 31 декабря 2018 г.