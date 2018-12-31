Кравцов повторил жест Дзюбы на МЧМ-2019 (видео) - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 07:20Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Кравцов повторил жест Дзюбы на МЧМ-2019 (видео)

Сборная России одержала третью победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 7:4.

Форвард сборной России Виталий Кравцов на 53-й минуте матча забросил последнюю шайбу. Празднуя гол, хоккеист повторил жест нападающего сборной России Артема Дзюбы на чемпионате мира 2018 по футболу.

«Это у меня Дзюба жест украл. Я ему показал один раз, он сам позвонил, узнал, что за жест. Сегодня показал Дзюбе, как его делать правильно. Такой жест надо исполнять на льду, а не на футбольном поле», - приводит слова Кравцова Sport24.ru

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