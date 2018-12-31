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Хоккей31 декабря 2018 07:49Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Кирилл Слепец: С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи

Сборная России одержала третью победу подряд на молодежном чемпионате мира, обыграв команду Швейцарии со счетом 7:4.

Форвард сборной России Кирилл Слепец подвел итоги матча в Ванкувере.

«Начали плохо, но потом собрались и забили семь голов. Так получилось, что швейцарцы забили быстрый гол, потом еще один. С 0:2 тяжело отыгрываться, хорошо, что переломили ход встречи. Просто играли в свою игру, показали характер.

Хорошо, что я забил. У меня все три момента были в меньшинстве, еще бы реализация была получше, было бы вообще шикарно. Как получается забивать в меньшинстве? Смотрю на расположение игроков на льду, вижу, что партнеры забирают шайбу, поэтому пытаюсь убежать и открыться. После двух нереализованных выходов один на один, как видите, руки не опустились. Над моментами в меньшинстве не работаю, это чуйка», - цитирует хоккеиста Sport24.ru.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах. Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.

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