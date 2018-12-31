Валерий Брагин: В матче со Швейцарией не удалось начало, но команда вытащила матч - Советский спорт
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Хоккей31 декабря 2018 08:16Источник: Sport24.ruАвтор: Сметанникова Дарья

Валерий Брагин: В матче со Швейцарией не удалось начало, но команда вытащила матч

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу над командой Швейцарии (7:4) в матче МЧМ-2019.

«Не удалось начало, но команда вытащила такой матч. Меньшинство неплохо работало, забили гол. Слабых соперников на турнире нет, но, думаю, подсознательно перед игрой со Швейцарией сидело, что товарищеский матч с ними сложился для нас легко. Предупреждали, готовили, но все равно начали плохо. Все это идет от головы. С большинством сегодня был порядок. Забили два гола, работаем.

Первые две шайбы пропустили с пятака. Шайба у нас, и мы опять ее теряем. Все готовятся к атаке, идет потеря, поэтому так получается. Это все надо убирать, как и неточные пасы», - приводит слова Брагина Sport24.ru.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах. Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.

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