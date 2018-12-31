Валерий Брагин: У Подколзина прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем

Хоккей 31 декабря 2018 10:55 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил игру некоторых игроков после матча со Швейцарией (7:4).

«У Подколзина есть хорошие необходимые навыки, в своей сборной и клубе он играет в большинстве, но немного на другой позиции. Мы посмотрели на тренировках — и нас устроило. Хватает сил играть против старших? Дай бог, чтобы и дальше так было. У него прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем.

Шашкову было тяжело, но Никита здорово отыграл меньшинство. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.

Качество игры Кравцова улучшается с каждым матчем — это главный компонент», — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах. Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.