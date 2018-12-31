Валерий Брагин: У Подколзина прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей31 декабря 2018 10:55Источник: Федерация хоккея России (ФХР)Автор: Сметанникова Дарья

Валерий Брагин: У Подколзина прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин оценил игру некоторых игроков после матча со Швейцарией (7:4).

«У Подколзина есть хорошие необходимые навыки, в своей сборной и клубе он играет в большинстве, но немного на другой позиции. Мы посмотрели на тренировках — и нас устроило. Хватает сил играть против старших? Дай бог, чтобы и дальше так было. У него прекрасные задатки, чтобы стать хорошим хоккеистом в будущем.

Шашкову было тяжело, но Никита здорово отыграл меньшинство. Я думаю, он будет прибавлять от игры к игре.

Качество игры Кравцова улучшается с каждым матчем — это главный компонент», — приводит слова Брагина официальный сайт ФХР.

Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, одержав три победы в трех матчах. Утром 1 января россияне сыграют заключительный матч группового этапа с командой Канады.

#брагин валерий#подколзин василий#молодежная сборная россии по хоккею#шашков никита#кравцов виталий#мчм-2019
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта