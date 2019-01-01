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Хоккей01 января 2019 17:47Источник: Федеральное агентство новостей (ФАН)Автор: Гичунцев Артур

СМИ: Устроившим дебош на борту самолета оказался Сапрыкин

По данным СМИ, полет лайнера пришлось экстренно прервать и совершить посадку в Воронеже.

Бывший хоккеист питерского СКА и московского ЦСКА Олег Сапрыкин устроил дебош на борту самолета, который следовал по маршруту Сочи-Москва. Об этом сообщает "ФАН".

Согласно источнику, Сапрыкин был доставлен в отдел полиции, но к настоящему времени бывшего спортсмена отпустили, и он вместе с женой вылетел домой.

Ранее сообщалось, что во время полета чемпион мира злоупотреблял алкоголем и ударил бортпроводницу, когда та отказала ему в очередной порции виски, а позже устроил драку с соседом по креслу.

#сапрыкин олег
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