Джонатан Тэйвс: Жаль, что "Чикаго" никак не может выиграть "Зимнюю классику" для своих фанатов

Хоккей 02 января 2019 07:53 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Спирин Дмитрий

Капитан «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение в «Зимней классике» от «Бостона» (2:4).

- Очень плохо, что у нас никак не получается одержать победу для своих фанатов. Такие матчи - запоминающийся момент для каждого. И ты хочешь покинуть стадион с совсем другими чувствами, чем у нас сейчас.

Кэм Уорд - единственный из нас, к кому не может быть претензий. Я рад, что он так уверенно выглядел в этой игре, но расстроен, что мы не поддержали его должным образом. Мы сами должны были несколько раз забивать во втором периоде, - цитирует Тэйвса официальный сайт НХЛ.

Это поражение стало для «Блэкхокс» четвертым в 4 матчах «Зимней классики» и пятым - в 6 матчах на открытом воздухе.