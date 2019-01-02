Тренер молодежной сборной Словакии: Рады, что играем в четвертьфинале с Россией, а не с Канадой

Хоккей 02 января 2019 10:33 Источник: Sport24.ru Автор: Спирин Дмитрий

Главный тренер молодежной сборной Словакии Эрнест Бокрош поделился ожиданиями от четвертьфинала МЧМ-2019 против сборной России.

«Я поклонник сборной России и всегда болею за нее, когда Словакию выбивают из турнира. Но завтра, конечно, я буду поклонником нашей команды.

Мы рады, что играем с Россией, а не Канадой. Мы хотели играть в качестве домашней команды, думаю, нам это удалось, потому что канадские болельщики будут поддерживать нас.

У нас с Россией похожие игровые стили, да и как народ, словаки и русские весьма похожи. Увы, у нас намного меньше игроков, которые способны украсть у соперника победу, и которые способны изменить ход матча, чем у России. Однако, я все же верю, что это будет хорошая игра и мы будем тяжелым соперником для России.

Перед началом турнира мы думали, что наша основная сила в нападении, однако, до сих пор на этом турнире мы больше показали себя в обороне. Наш вратарь тоже здорово играет», – сказал Бокрош.

Матч сборных России и Словакии начнется 3 января в 06:30 по московскому времени. Канадцы ранее сыграют в 1/4 финала с финнами.