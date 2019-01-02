«Сибирь» подписала трехлетний контракт с Миловзоровым

Хоккей 02 января 2019 14:04 Источник: ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал трехлетний контракт со своим воспитанником, нападающим Егором Миловзоровым, сообщает официальный сайт новосибирцев.

Действующее соглашение с 31-летним форвардом истекало в апреле 2019 года. Форвард начинал сезон КХЛ в «Автомобилисте», но в начале декабря был обменян в «Сибирь».

⚡️Хоккейный клуб "Сибирь" подписал трехлетний контракт со своим воспитанником, нападающим Егором Миловзоровым!



Комментарий форварда => https://t.co/8iHQCO44jl pic.twitter.com/k9HUMcOMVN — Hockey Club Sibir (@hcsibir) 2 января 2019 г.

Напомним, в 36 матчах сезона-2018/19 Миловзоров набрал 15 (6 голов + 9 передач) очков.