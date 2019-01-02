Егор Миловзоров: Те ощущения, которые испытываю в «Сибири» – невозможно получить больше нигде

Хоккей 02 января 2019 14:06 Источник: ХК «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Егор Миловзоров – о подписании нового трехлетнего контракт с новосибирской командой.

– Я уже не первый раз возвращаюсь в «Сибирь» из другого клуба и понимаю, что те ощущения, которые испытываю здесь – невозможно получить больше нигде. То, как меня принимают здесь болельщики, команда, руководство и персонал – по-настоящему бесценно и непередаваемо.

Вернувшись в Новосибирск в декабре, я отчетливо почувствовал, что задолжал родному городу и команде, и понял, что хочу остаться здесь, чтобы приносить пользу клубу, помогать добиваться высоких задач, дарить положительные эмоции родным и близким, и всем нашим болельщикам. Уверен, что за время своей карьеры я накопил немало опыта, который поможет нам в этом.

Я благодарен руководству клуба за предложенный контракт и возможность играть дома, выходить на матчи в ЛДС «Сибирь» с самой непередаваемой атмосферой в КХЛ, – приводит слова Миловзорова официальный сайт «Сибири».