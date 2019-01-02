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Хоккей02 января 2019 22:02Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

Кучеров признан первой звездой НХЛ в декабре

Форвард набрал 30 очков в 14 матчах.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров назван лучшим игроком НХЛ в декабре, сообщает официальный сайт лиги.

В 14 матчах 25-летний российский нападающий забил девять голов и сделал 21 голевую передачу, став первым игроком с марта 2001 года, кто набрал как минимум 30 очков за один календарный месяц. Тогда это удалось чеху Яромиру Ягру из «Питтсбурга» – 31 (15+16) очко в 15 матчах. Кроме того, Кучеров обновил рекорды «Тампы-Бэй» по голевым передачам и очкам за один месяц. Напомним, он лидирует в списке лучших бомбардиров сезона с 65 (19+46) очками.

Второй звездой декабря признан форвард «Калгари» Джонни Годро. 25-летний американец забросил 11 шайб и сделал 15 голевых передач в 14 матчах. Дважды за месяц он набирал по четыре (2+2) очка за игру – 4 декабря с «Коламбусом» и 31 декабря с «Сан-Хосе».

Третьей звездой выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 21-летний канадец отмечался результативными действиями в 12 из 13 проведенных матчах. Всего на его счету 24 (8+16) очка.

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