Казахстан обыграл Данию в первом матче за право остаться в элите МЧМ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 января 2019 01:08Автор: Липкин Антон

Казахстан обыграл Данию в первом матче за право остаться в элите МЧМ

Команды проведут серию до двух побед.

Сборная Казахстана выиграла у Дании (4:3) в первом матче серии за право остаться в сильнейшем дивизионе молодежного чемпионата мира.

Напомним, команды проведут серию до двух побед. Второй матч пройдет 4 января. В случае победы в нем датчан решающая игра состоится 5 января.

Отметим, что право сыграть в следующем молодежном чемпионате мира, который примут чешские Острава и Тршинец, завоевала сборная Германии, ставшая победителем группы A первого дивизиона.

Ванкувер (Канада)
Молодежный чемпионат мира
Утешительный раунд
1-й матч

Казахстан – Дания – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)
Голы: Бойко, 2. Мусабаев, 12. Данияр, 34 (бол). Гатиятов, 49 – Рендбьерг, 10. Грунтвиг, 42. Сетков, 58 (бол).

#мчм-2019#молодежная сборная казахстана по хоккею#молодежная сборная дании по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта