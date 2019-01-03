Казахстан обыграл Данию в первом матче за право остаться в элите МЧМ

Хоккей 03 января 2019 01:08 Автор: Липкин Антон

Команды проведут серию до двух побед.

Сборная Казахстана выиграла у Дании (4:3) в первом матче серии за право остаться в сильнейшем дивизионе молодежного чемпионата мира.

Напомним, команды проведут серию до двух побед. Второй матч пройдет 4 января. В случае победы в нем датчан решающая игра состоится 5 января.

Отметим, что право сыграть в следующем молодежном чемпионате мира, который примут чешские Острава и Тршинец, завоевала сборная Германии, ставшая победителем группы A первого дивизиона.

Ванкувер (Канада)

Молодежный чемпионат мира

Утешительный раунд

1-й матч

Казахстан – Дания – 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Голы: Бойко, 2. Мусабаев, 12. Данияр, 34 (бол). Гатиятов, 49 – Рендбьерг, 10. Грунтвиг, 42. Сетков, 58 (бол).