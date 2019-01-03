Швейцария сенсационно обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ

Хоккей 03 января 2019 02:43 Автор: Липкин Антон

Прошлогодние финалисты завершили борьбу за медали.

Молодежная сборная Швейцарии стала первым полуфиналистом чемпионата мира после сенсационной победы над Швецией (2:0) в Виктории.

Голы в матче забили форварды Янник Брюшвайле и Лука Висс. А голкипер швейцарцев Лука Холленштайн отразил 41 бросок.

Таким образом, Швейцария сыграет в полуфинале молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года, когда в матче ¼ финала победила Россию (3:2 OT) и в итоге заняла четвертое место.

Соперником Швейцарии в полуфинале станет победитель матча Канада – Финляндия.

Напомним, сборная Швеции неизменно входила в четверку лучших на молодежных чемпионатах мира с 2007 года.

Виктория (Канада)

Молодежный чемпионат мира

Плей-офф

¼ финала

Швеция – Швейцария – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Брюшвайле, 16. Висс, 34.