Швейцария сенсационно обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ - Советский спорт
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Хоккей03 января 2019 02:43Автор: Липкин Антон

Швейцария сенсационно обыграла Швецию и вышла в полуфинал МЧМ

Прошлогодние финалисты завершили борьбу за медали.

Молодежная сборная Швейцарии стала первым полуфиналистом чемпионата мира после сенсационной победы над Швецией (2:0) в Виктории.

Голы в матче забили форварды Янник Брюшвайле и Лука Висс. А голкипер швейцарцев Лука Холленштайн отразил 41 бросок.

Таким образом, Швейцария сыграет в полуфинале молодежного чемпионата мира впервые с 2010 года, когда в матче ¼ финала победила Россию (3:2 OT) и в итоге заняла четвертое место.

Соперником Швейцарии в полуфинале станет победитель матча Канада – Финляндия.

Напомним, сборная Швеции неизменно входила в четверку лучших на молодежных чемпионатах мира с 2007 года.

Виктория (Канада)
Молодежный чемпионат мира
Плей-офф
¼ финала

Швеция – Швейцария – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)
Голы: Брюшвайле, 16. Висс, 34.

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