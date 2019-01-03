Сборная России обыграла словаков и вышла в полуфинал МЧМ-2019

Хоккей 03 января 2019 09:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Сборная России разгромила команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира-2019.

Встреча состоялась на «Роджерс-Арене» в Ванкувере и завершилась со счетом 8:3 в пользу команды Валерия Брагина.

В первом периоде словаки продержались пять с половиной минут, после чего россияне забросили две шайбы в течение 31 секунды.

Во втором периоде сборная России забила словакам еще трижды. Дубль на свой счет записал Клим Костин, еще одну шайбу забросил Кирилл Слепец.

В третьем периоде россияне позволили словакам забросить три шайбы, а сами отличились один раз - гол на счету Ильи Морозова.

4 января за выход в финал россияне сыграют со сборной США.