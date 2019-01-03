Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске (видео)

Хоккей 03 января 2019 10:14 Источник: «Российская газета» Автор: Спирин Дмитрий

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

"Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске, сообщает "Российская газета".

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM — Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.

Малкин - уроженец города в Челябинской области, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 год.