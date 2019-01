Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске (видео)

"Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске, сообщает "Российская газета".

Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.



The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM