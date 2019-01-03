Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске (видео)

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
"Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске, сообщает "Российская газета".
Tonight, Evgeni Malkin’s skates have a special message on them in support of all of those affected by the deadly explosion in his hometown of Magnitogorsk, Russia.— Pittsburgh Penguins (@penguins) 3 января 2019 г.
The rough translation on each skate is “Magnitogorsk we are with you” and “Magnitogorsk you are in my heart”. pic.twitter.com/abojfJprvM
Малкин - уроженец города в Челябинской области, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 год.