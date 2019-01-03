Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске (видео) - Советский спорт
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Хоккей03 января 2019 10:14Источник: «Российская газета»Автор: Спирин Дмитрий

Малкин поддержал жертв трагедии в Магнитогорске (видео)

Минувшей ночью состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

"Питтсбург" в гостях разгромил "Рейнджерс" 7:2, а нападающий гостей Евгений Малкин вышел на лед в специальных коньках - на них он написал слова поддержки жертвам трагедии в Магнитогорске, сообщает "Российская газета".

Малкин - уроженец города в Челябинской области, он является воспитанником магнитогорского "Металлурга", за который выступал с 2003 по 2006 год.

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