Петтерссон побил рекорды Малкина и Буре

Хоккей 03 января 2019 10:46 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон стал седьмым действующим игроком НХЛ, забившим 20 шайб за 40 или менее матчей в лиге.

Для этого шведу потребовалось 37 матчей.

Таким образом, Петтерссон занял третье место среди действующих игроков, уступив Александру Овечкину (20 шайб за 33 матча) и Остону Мэттьюзу (36 матчей). Швед превзошел россиянина Евгения Малкина, которому на 20 шайб потребовалось 38 матчей.

В матче с «Оттавой» Петтерссон забросил седьмую победную шайбу в сезоне. Он поставил рекорд по числу победных шайб, заброшенных новичком за «Ванкувер». Ранее это достижение принадлежало россиянину Павлу Буре. Он забросил шесть победных шайб в сезоне-1991/92.