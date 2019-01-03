Петтерссон побил рекорды Малкина и Буре - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей03 января 2019 10:46Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

Петтерссон побил рекорды Малкина и Буре

Шведский нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон стал седьмым действующим игроком НХЛ, забившим 20 шайб за 40 или менее матчей в лиге.

Для этого шведу потребовалось 37 матчей.

Таким образом, Петтерссон занял третье место среди действующих игроков, уступив Александру Овечкину (20 шайб за 33 матча) и Остону Мэттьюзу (36 матчей). Швед превзошел россиянина Евгения Малкина, которому на 20 шайб потребовалось 38 матчей.

В матче с «Оттавой» Петтерссон забросил седьмую победную шайбу в сезоне. Он поставил рекорд по числу победных шайб, заброшенных новичком за «Ванкувер». Ранее это достижение принадлежало россиянину Павлу Буре. Он забросил шесть победных шайб в сезоне-1991/92.

#Петтерссон элиас#хк ванкувер кэнакс#нхл#малкин евгений#буре павел
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта