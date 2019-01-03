Клод Жюльен: Хочу убедиться, что Прайс действительно готов играть

Хоккей 03 января 2019 12:41 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс может сыграть в пятницу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера».

- Он впервые тренировался с командой. Я знаю, что он лечился, несколько раз выходил на лед, пока мы были на выезде. Я хочу убедиться, что он действительно готов играть. Полагаю, что в худшем варианте он будет запасным вратарем, но пока я не могу утверждать, что он начнет матч в четверг. Врачи по-прежнему обследуют его. Пока они не сообщили мне свое окончательное мнение по поводу его травмы, - рассказал главный тренер команды Клод Жюльен.

Напомним, что 31-летний вратарь пропустил три последних матча «Канадиенс» из-за травмы нижней части тела.