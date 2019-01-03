Валерий Брагин: Входили в игру тяжеловато, но потом реализовали свои моменты

Хоккей 03 января 2019 13:00 Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Главный тренер сборной России Валерий Брагин подвел итоги в четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира против команды Словакии (8:3).

- Много эмоций и сил затратили на матч с Канадой. Четвертьфинал - это матч, после которого ты или играешь за медали, или собираешься и едешь домой. Настраивали ребят. Входили в игру тяжеловато, но потом реализовали свои моменты и игра перешла не то чтобы в спокойное русло, но груз ответственности спал с ребят.

Мы ожидали, что будет непросто. Остаются индивидуальные ошибки у игроков? Требуем, чтобы в своей зоне они играли проще. Это сохраняет силы и игра меньше проходит в нашей зоне.

- Что с Кравцовым?

- С ним все нормально. Ушел в раздевалку, потому что позволял счет. Дали отдохнуть.

- Костин забил.

- Беседовали с ним, говорили, что голы придут. Его главные функции - капитана команды - он прекрасно понял и выполняет их. Моменты для голов у него были в каждой игре, сегодня забил.

- Когда примете решение по вратарю?

- Думаю, что это будет Кочетков, но решение примем завтра, - приводит слова Брагина пресс-служба ФХР.

Добавим, что сборная России 5 января в 1/2 финала турнира сыграет с командой США. Во втором полуфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии.