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Хоккей03 января 2019 13:04Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Дмитрий Саморуков: С американцами будет очень серьезная игра

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира над командой Словакии (8:3).

- Подрасслабились в конце, но главное - сделан результат. С американцами будет очень серьезная игра. В том году мы им проиграли, есть осадок. Знаем, что микромоменты будут решать в матче. Постараемся разобрать их, выйти с хорошим настроем, как сегодня. С каждой игрой приходит все больше уверенности, мы должны просто играть в свою игру, - приводит слова Саморукова пресс-служба ФХР.

Добавим, что сборная России 5 января в 1/2 финала чемпионата мира сыграет с командой США. Во втором полуфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии.

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