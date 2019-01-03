Дмитрий Саморуков: С американцами будет очень серьезная игра

Хоккей 03 января 2019 13:04 Источник: Федерация хоккея России (ФХР)

Защитник сборной России Дмитрий Саморуков прокомментировал победу в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира над командой Словакии (8:3).

- Подрасслабились в конце, но главное - сделан результат. С американцами будет очень серьезная игра. В том году мы им проиграли, есть осадок. Знаем, что микромоменты будут решать в матче. Постараемся разобрать их, выйти с хорошим настроем, как сегодня. С каждой игрой приходит все больше уверенности, мы должны просто играть в свою игру, - приводит слова Саморукова пресс-служба ФХР.

Добавим, что сборная России 5 января в 1/2 финала чемпионата мира сыграет с командой США. Во втором полуфинале Швейцария сыграет со сборной Финляндии.