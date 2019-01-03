Владислав Третьяк: В полуфинале со сборной США все решит дисциплина и самоотверженность - Советский спорт
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Хоккей03 января 2019 14:27Источник: «РИА Новости»

Владислав Третьяк: В полуфинале со сборной США все решит дисциплина и самоотверженность

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился ожиданиями от полуфинала молодежного чемпионата мира между сборными России и США.

- США - очень сильный соперник, на протяжении многих лет сборные до 18 и 20 лет показывают стабильный уровень. В нашем полуфинале все решит дисциплина и самоотверженность. Когда команда уезжала на турнир, говорил ребятам, что всего можно достичь через дисциплину и самоотверженность. В такой игре ради победы надо жертвовать всем, главный соперник сейчас - американцы, для нас это на данный момент как финал, - приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Напомним, что в российские хоккеисты обыграли в четвертьфинале турнира команду Словакии (8:3), а американцы одержали победу над сборной Чехии (3:1).

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