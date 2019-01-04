«Бостон» и «Калгари» забросили друг другу десять шайб - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 07:16Автор: Липкин Антон

«Бостон» и «Калгари» забросили друг другу десять шайб

«Медведи» одержали третью победу подряд.

«Бостон» выиграл у «Калгари» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой игры стал форвард «медведей» Джейк Дебраск. 22-летний канадец сделал дубль, забросив в том числе победную шайбу.

В составе «огоньков» гол и результативная передача на счету Джонни Годро, признанного второй звездой. В последних трех матчах у 25-летнего американца десять (4+6) очков.

Третьей звездой назван также оформивший дубль форвард «Бостона» Брэд Маршанд.

«Медведи» выиграли третий матч подряд и сохраняют третье место в Атлантическом дивизионе. «Калгари» по-прежнему лидирует в Тихоокеанском дивизионе и всей Западной конференции.

В своих следующих матчах 5 января «Бостон» примет «Баффало», а «Калгари» сыграет в гостях с «Филадельфией».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Бостон» – «Калгари» – 6:4 (2:1, 1:1, 3:2)
Голы: Мур, 10. Дебраск, 15, 54. Маршанд, 22, 59. Пастрняк, 41 – Фролик, 8. Линдхольм, 22. Годро, 50. Баклунд, 57.

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