Дубль Скиннера принес «Баффало» победу над «Флоридой»

Хоккей 04 января 2019 07:48 Автор: Липкин Антон

Канадец отстает от Овечкина на два гола.

«Баффало» победил «Флориду» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Первой звездой был признан оформивший дубль форвард «клинков» Джефф Скиннер. Теперь у 26-летнего канадца 28 голов, и он до двух шайб сократил отставание от лучшего снайпера сезона Александра Овечкина из «Вашингтона».

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов нанес два броска и завершил игру с показателем полезности «–1». Его партнер Богдан Киселевич провел на льду 11 минут 35 секунд и отметился одним силовым приемом и одним блоком.

«Баффало» прервал серию из трех поражений и идет в зоне wild card на Востоке. «Флорида» занимает шестое место в Атлантическом дивизионе и отстает от зоны плей-офф на девять очков.

В своих следующих матчах 5 января «Баффало» сыграет в гостях с «Бостоном», а «Флорида» примет «Коламбус».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» – «Флорида» – 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Голы: Скиннер, 5, 57. Томпсон, 8. Райнхарт, 42 – Ватрано, 34. Хоффман, 53. Барков, 59.