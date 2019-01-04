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Хоккей04 января 2019 16:44Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

«Трактор» на своем льду обыграл «Амур»

«Трактор» обыграл «Амур» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Во втором игровом отрезке хозяева дважды поразили ворота Алексея Мурыгина. Сначала это сделал Кристиан Томас (36-я минута), затем - Райан Стоу (40-я минута). В середине третьего периода отличился Семен Кокуев (50-я). Голкипер хозяев Василий Демченко отыграл на ноль.

«Трактор» занимает 8-е место в таблице Восточной конференции, хабаровский клуб располагается на 12-м месте.

6 января "Трактор" на своей площадке сыграет с "Автомобилистом", "Амур" в тот же день на выезде сыграет с "Салаватом Юлаевым".

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