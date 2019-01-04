«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене в Петровском парке - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей04 января 2019 19:19Источник: «Советский спорт»

«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене в Петровском парке

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в первом матче на домашней арене в Петровском парке обыграло «Автомобилист» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен, забросившие шайбы на 6-й и 13-й минутах второго периода.

«Автомобилист» прервал победную серию из пяти матчей и с 73 очками лидирует в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 51 очко.

В следующем матче москвичи 6 января примут рижское «Динамо», а команда из Екатеринбурга в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».

#кхл#хк динамо москва#хк автомобилист
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта