«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче на новой арене в Петровском парке

Хоккей 04 января 2019 19:19 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в первом матче на домашней арене в Петровском парке обыграло «Автомобилист» со счетом 2:0.

У победителей встречи голами отметились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен, забросившие шайбы на 6-й и 13-й минутах второго периода.

«Автомобилист» прервал победную серию из пяти матчей и с 73 очками лидирует в Восточной конференции, а «Динамо» расположилось на пятой строчке на Западе, имея в активе 51 очко.

В следующем матче москвичи 6 января примут рижское «Динамо», а команда из Екатеринбурга в тот же день на выезде сыграет с «Трактором».