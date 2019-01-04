ЦСКА вырвал победу у «Витязя», переведя игру в овертайм за две секунды до сирены - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 19:20Источник: «Советский спорт»

ЦСКА вырвал победу у «Витязя», переведя игру в овертайм за две секунды до сирены

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА на выезде в овертайме обыграл подольский «Витязь» со счетом 2:1.

Счет в матче на 13-й минуте третьего периода открыл нападающий хозяев льда Артем Швец-Роговой, а у гостей шайбу за две секунды до сирены забросил Михаил Науменко, а затем с его же передачи на первой минуте овертайма отличился Янник Хансен.

ЦСКА одержал пятую победу кряду и с 76 очками лидирует в Западной конференции, а «Витязь», потерпевший поражение в третьем матче подряд, в ней же расположился на восьмой строчке, имея в активе 44 очка.

В следующем матче команда из Подольска 7 января примет «Ак Барс», а армейцы днем ранее на выезде сыграют с минским «Динамо».

#кхл#хк цска#хк витязь#науменков михаил
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