«Локомотив» на домашнем льду переиграл рижское «Динамо»

Хоккей 04 января 2019 19:24 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл рижское «Динамо» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Денис Алексеев (47-я минута) и Брэндон Козун (59), а у гостей единственную шайбу забросил Линус Виделль (45).

«Локомотив» с 59 очками занимает четвертое место в Западной конференции, а «Динамо» в ней же расположилось на девятой строчке, имея в активе 42 очка.

В следующем матче железнодорожники 6 января примут «Слован», а рижане в тот же день на выезде сыграют с московским «Динамо».