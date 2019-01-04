Сборная Казахстана обыграла Данию в матче за право играть на МЧМ-2020 - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 22:21Источник: «Советский спорт»

Сборная Казахстана обыграла Данию в матче за право играть на МЧМ-2020

Сборная Казахстана обыграла команду Дании со счетом 4:0 во втором матче серии за право выступить в розыгрыше молодежного чемпионата мира-2020.

У победителей встречи шайбы забросили Саян Данияр (35-я секунда), Давыд Макуцкий (4-я минута) и дважды на последней минуте в пустые ворота отличился Артур Гатиятов.

Первая игра серии завершилась победой казахстанской команды со счетом 4:3. Таким образом, счет в серии до двух побед стал 2:0 в пользу казахов.

Датчан в 2020 году на молодежном чемпионате мира заменит сборная Германии.

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