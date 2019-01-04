Россия и США объявили составы на полуфинальный матч МЧМ

Хоккей 04 января 2019 23:30 Источник: «Советский спорт»

В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой США. Стали известны составы команд.

Сборная России:

Вратари – Петр Кочетков (Даниил Тарасов)

Первое звено – Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец, Илья Морозов, Даниил Журавлев.

Второе звено – Григорий Денисенко, Виталий Кравцов (А), Клим Костин (К), Дмитрий Саморуков (А), Александр Романов.

Третье звено – Николай Коваленко, Павел Шэн, Степан Старков, Александр Алексеев, Савелий Ольшанский.

Четвертое звено – Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Никита Шашков, Марк Рубинчик.

🇷🇺 VS 🇺🇸 Это полуфинал! Стартовое вбрасывание в полночь, но кулаки уже можно держать #WorldJuniors pic.twitter.com/LFFWviMeAO — Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2019 г.

Сборная США:

Вратари – Примо (Кейсер)

Первое звено – К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон

Второе звено – Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден

Третье звено – Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём

Четвертое звено – Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Напомним, матч Россия – США состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 00:00 по московскому времени.