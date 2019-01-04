Россия и США объявили составы на полуфинальный матч МЧМ - Советский спорт
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Хоккей04 января 2019 23:30Источник: «Советский спорт»

Россия и США объявили составы на полуфинальный матч МЧМ

В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой США. Стали известны составы команд.

Сборная России:

Вратари – Петр Кочетков (Даниил Тарасов)
Первое звено Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец, Илья Морозов, Даниил Журавлев.
Второе звено Григорий Денисенко, Виталий Кравцов (А), Клим Костин (К), Дмитрий Саморуков (А), Александр Романов.
Третье звено Николай Коваленко, Павел Шэн, Степан Старков, Александр Алексеев, Савелий Ольшанский.
Четвертое звено Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Никита Шашков, Марк Рубинчик.

Сборная США:

Вратари – Примо (Кейсер)
Первое звено – К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон
Второе звено – Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден
Третье звено – Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём
Четвертое звено – Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен

Напомним, матч Россия – США состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 00:00 по московскому времени.

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