Россия и США объявили составы на полуфинальный матч МЧМ

В полуфинале молодежного чемпионата мира сборная России сыграет с командой США. Стали известны составы команд.
Сборная России:
Вратари – Петр Кочетков (Даниил Тарасов)
Первое звено – Иван Муранов, Артем Галимов, Кирилл Слепец, Илья Морозов, Даниил Журавлев.
Второе звено – Григорий Денисенко, Виталий Кравцов (А), Клим Костин (К), Дмитрий Саморуков (А), Александр Романов.
Третье звено – Николай Коваленко, Павел Шэн, Степан Старков, Александр Алексеев, Савелий Ольшанский.
Четвертое звено – Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Никита Шашков, Марк Рубинчик.
🇷🇺 VS 🇺🇸 Это полуфинал! Стартовое вбрасывание в полночь, но кулаки уже можно держать #WorldJuniors pic.twitter.com/LFFWviMeAO— Хоккей России (@russiahockey) 4 января 2019 г.
Сборная США:
Вратари – Примо (Кейсер)
Первое звено – К. Хьюз — Кемп, Фараби — Норрис — Робертсон
Второе звено – Сэмберг — Андерсон, Кейтс — Бэррат — Мэдден
Третье звено – Самуэльссон — Сент-Айвани, Коккерил — Пиллинг — Вальстрём
Четвертое звено – Миллер, Друри — Д. Хьюз — Хмелевски, О’Брайен
No changes to the lineup for today's semifinal showdown against Russia. #USAWJC 🇺🇸— USA Hockey (@usahockey) 4 января 2019 г.
Puck drops at 4pmET on @NHLNetwork → https://t.co/lrpXJJpA1q pic.twitter.com/1Kimg4hkN6
Напомним, матч Россия – США состоится в ночь с 4 на 5 января и начнется в 00:00 по московскому времени.