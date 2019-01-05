МЧМ. Россия – США. Хмелевски удвоил преимущество американцев (видео)

Хоккей 05 января 2019 01:13 Источник: «Советский спорт»

Нападающий сборной США Саша Хмелевски в полуфинале молодежного чемпионата мира с Россией удвоил преимущество своей команды.

19-летний форвард сделал счет 2:0 на четвертой минуте второго периода. Ему ассистировали Джек Хьюз и Мики Андерсон.

Напомним, открыл счет в матче на 14-й минуте первого периода нападающий Оливер Вальстрем (видео).