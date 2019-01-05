МЧМ. Россия – США. Хмелевски удвоил преимущество американцев (видео)

Нападающий сборной США Саша Хмелевски в полуфинале молодежного чемпионата мира с Россией удвоил преимущество своей команды.
19-летний форвард сделал счет 2:0 на четвертой минуте второго периода. Ему ассистировали Джек Хьюз и Мики Андерсон.
Power-play goal for Alexander Chmelevski (@Ottawa67sHockey & @SanJoseSharks), off the assist from Jack Hughes 👀#WorldJuniors pic.twitter.com/IUK84PmY8M— TSN (@TSN_Sports) 4 января 2019 г.
Напомним, открыл счет в матче на 14-й минуте первого периода нападающий Оливер Вальстрем (видео).