МЧМ. Россия – США. Хмелевски удвоил преимущество американцев (видео) - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 01:13Источник: «Советский спорт»

МЧМ. Россия – США. Хмелевски удвоил преимущество американцев (видео)

Нападающий сборной США Саша Хмелевски в полуфинале молодежного чемпионата мира с Россией удвоил преимущество своей команды.

19-летний форвард сделал счет 2:0 на четвертой минуте второго периода. Ему ассистировали Джек Хьюз и Мики Андерсон.

Напомним, открыл счет в матче на 14-й минуте первого периода нападающий Оливер Вальстрем (видео).

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