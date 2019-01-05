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Хоккей05 января 2019 02:51

Денисенко – лучший игрок сборной России в матче с США

Нападающий Григорий Денисенко признан лучшим игроком сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США (1:2).

18-летний форвард стал автором единственной шайбы сборной России. Он отличился на 13-й минуте второго периода.

Напомним, американцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем противостояния Швейцария – Финляндия, а сборная России встретится с проигравшим в матче за третье место.

Матч за третье место состоится завтра, 6 января и начнется в 00:00 по московскому времени. Финал также состоится завтра, но начнется в 04:00.

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