Денисенко – лучший игрок сборной России в матче с США

Хоккей 05 января 2019 02:51

Нападающий Григорий Денисенко признан лучшим игроком сборной России в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею с командой США (1:2).

18-летний форвард стал автором единственной шайбы сборной России. Он отличился на 13-й минуте второго периода.

2-1. Grigori Denisenko takes the puck from the Russian net and beats Cayden Primeau over the left shoulder. Probably not the best defensive effort from Samberg there. #WJC2019 pic.twitter.com/FTPTYSQY1u — Steven Ellis (@StevenEllisNHL) 4 января 2019 г.

Напомним, американцы вышли в финал турнира, где сыграют с победителем противостояния Швейцария – Финляндия, а сборная России встретится с проигравшим в матче за третье место.

Матч за третье место состоится завтра, 6 января и начнется в 00:00 по московскому времени. Финал также состоится завтра, но начнется в 04:00.