Финляндия разгромила Швейцарию и стала вторым финалистом МЧМ - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 07:21Автор: Липкин Антон

Финляндия разгромила Швейцарию и стала вторым финалистом МЧМ

Дубль сделал форвард Талвитие.

Молодежная сборная Финляндии вышла в финал чемпионата мира после крупной победы над Швейцарией (6:1) в Ванкувере.

К восьмой минуте финны забросили четыре шайбы, две из них на счету форварда Аарне Талвитие. До конца периода швейцарец Филипп Курашев отыграл один гол, но после перерыва Финляндия забила еще дважды и уверенно победила.

Таким образом, в ночь с субботы на воскресенье в матче за третье место сыграют Россия – Швейцария (начало – 0:00 мск), а в финале – США и Финляндия (начало – 4:00 мск).

Напомним, в первом полуфинале сборная США победила Россию (2:1).

Ванкувер (Канада)
Молодежный чемпионат мира
½ финала

Финляндия – Швейцария – 6:1 (4:1, 2:0, 0:0)
Голы: Юлонен, 2. Талвитие, 3, 6. Йокихарью, 8. Хепониеми, 28. Купари, 35 – Курашев, 17.

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