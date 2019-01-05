Валерий Брагин: Ребята чувствуют, что все было рядом

Хоккей 05 января 2019 07:28 Источник: Федерация хоккея России (ФХР) Автор: Липкин Антон

Российская «молодежка» проиграла США в полуфинале чемпионата мира.

Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение от США (1:2) в полуфинале чемпионата мира в Ванкувере.

«Так бывает в хоккее – по голевым моментам у нас было двойное преимущество, но соперник забил на одну шайбу больше, – приводит слова Брагина официальный сайт Федерации хоккея России. – США немного лучше начали, но вторая половина была целиком за нами, а в третьем периоде они играли на удержание. Претензий к ребятам никаких нет.

Момент с нашим незасчитанным голом я не хочу обсуждать. В таких играх важно, кто забьет первый гол. Предполагали, что много шайб в этой игре не будет.

Ребята переживают. Как и мы, тренеры, они чувствуют, что все было рядом. Но так сложилось. Сейчас важно успокоить их и подготовиться к завтрашней игре.

Что говорил Костину на лавке в конце игры? Это останется между нами.

Вечером посмотрим второй полуфинал. Важно подготовиться к противнику, определиться с планом на игру».

Напомним, единственную шайбу в составе сборной России забил в этом матче форвард Григорий Денисенко.

В ночь на воскресенье в матче за третье место соперником России станет Швейцария, проигравшая в другом полуфинале Финляндии (1:6). Начало матча – 0:00 (мск).