«Питтсбург» всухую обыграл «Виннипег», продлив победную серию до восьми матчей - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 08:01Автор: Липкин Антон

«Питтсбург» всухую обыграл «Виннипег», продлив победную серию до восьми матчей

У Малкина голевая передача.

«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и довел свою победную серию до восьми игр.

Голы в матче на счету американца Мэтта Каллена, финна Олли Мяятти, чеха Доминика Симона и канадца Криса Летанга. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин сделал 30-ю в сезоне голевую передачу.

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил все 33 броска «Виннипега» и в третий раз в нынешнем регулярном чемпионате сыграл «на ноль».

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал по очкам «Вашингтон», но пока остается на втором месте в Столичном дивизионе. «Виннипег» по-прежнему лидирует в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 6 января «Питтсбург» примет «Чикаго», а «Виннипег» сыграет дома с «Далласом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Виннипег» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Каллен, 15. Мяяття, 15. Симон (Малкин), 35. Летанг, 57.

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