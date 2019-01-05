«Питтсбург» всухую обыграл «Виннипег», продлив победную серию до восьми матчей

Хоккей 05 января 2019 08:01 Автор: Липкин Антон

У Малкина голевая передача.

«Питтсбург» нанес поражение «Виннипегу» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и довел свою победную серию до восьми игр.

Голы в матче на счету американца Мэтта Каллена, финна Олли Мяятти, чеха Доминика Симона и канадца Криса Летанга. Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин сделал 30-ю в сезоне голевую передачу.

Голкипер «Питтсбурга» Мэтт Мюррей отразил все 33 броска «Виннипега» и в третий раз в нынешнем регулярном чемпионате сыграл «на ноль».

Благодаря этой победе «Питтсбург» догнал по очкам «Вашингтон», но пока остается на втором месте в Столичном дивизионе. «Виннипег» по-прежнему лидирует в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 6 января «Питтсбург» примет «Чикаго», а «Виннипег» сыграет дома с «Далласом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Виннипег» – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Каллен, 15. Мяяття, 15. Симон (Малкин), 35. Летанг, 57.