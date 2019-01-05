Две передачи Радулова помогли «Далласу» победить «Вашингтон»

Хоккей 05 января 2019 08:19 Автор: Липкин Антон

Худобин отразил 36 бросков «столичных».

«Даллас» выиграл у «Вашингтона» (2:1 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

На 14-й минуте форвард «звезд» Тайлер Сегин реализовал удаление капитана «столичных» Александра Овечкина, добив шайбу в ворота после броска Александра Радулова. Гости отыгрались после перерыва благодаря голу датчанина Ларса Эллера.

Победу же «Далласу» принес также Сегин, которому вновь ассистировал Радулов. Теперь на счету российского форварда 36 (13+23) очков в 32 матчах.

Отметим, что первой звездой игры был признан голкипер «Далласа» Антон Худобин, отразивший 36 из 37 бросков. В тройку лучших также попал защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, у которого четыре силовых приема.

«Вашингтон» остается лидером Столичного дивизиона, хотя имеет одинаковое с «Питтсбургом» количество очков. «Даллас» идет третьим в Центральном дивизионе.

В своих следующих матчах 6 января «Вашингтон» сыграет в гостях с «Детройтом», а «Даллас» – с «Виннипегом».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Вашингтон» – 2:1 OT (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Сегин (Радулов), 14. Сегин (Радулов), 64 – Эллер, 31.