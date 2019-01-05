41 сэйв Георгиева не помог «Рейнджерс» избежать крупного поражения от «Колорадо» - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 09:06Автор: Липкин Антон

41 сэйв Георгиева не помог «Рейнджерс» избежать крупного поражения от «Колорадо»

Маккиннон и Рантанен набрали по три очка.

«Колорадо» прервал серию из шести поражений подряд, разгромив в регулярном чемпионате НХЛ «Рейнджерс» (6:1).

Первой звездой матча был признан защитник «лавин» Тайсон Бэрри, сделавший три результативные передачи. Кроме того, в тройку лучших вошли форварды Нэтан Маккиннон (1+2) и Микко Рантанен (2+1), также набравшие по три очка.

Оба нападающих являются главными преследователями Никиты Кучерова из «Тампы-Бэй» (69 очков) в списке лучших бомбардиров сезона. Теперь у Рантанена 65 очков, а у Маккиннона – 63.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал российский голкипер Александр Георгиев, отразивший 41 из 47 бросков соперников.

Голкипер Семен Варламов и защитник Никита Задоров (оба – «Колорадо») в заявку на матч не попали.

«Колорадо» остается в зоне wild card на Западе, а «Рейнджерс» опустился на шестое место в Столичном дивизионе.

В своих следующих матчах 6 января «Рейнджерс» сыграет в гостях с «Аризоной», а 8 января «Колорадо» – с «Виннипегом».

НХЛ
Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Рейнджерс» – 6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
Голы: Маккиннон, 5. Рантанен, 7, 48. Ландеског, 33. Керфут, 46. Грейвс, 54 – Строум, 50.

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