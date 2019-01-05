Клим Костин: Мы русские, здесь все и всё против нас

Хоккей 05 января 2019 09:22 Источник: IIHF Автор: Липкин Антон

Россия проиграла США в полуфинале молодежного чемпионата мира.

Капитан молодежной сборной России по хоккею Клим Костин после полуфинала чемпионата мира с США (1:2) в Ванкувере высказался о незасчитанном голе Никиты Шашкова.

При счете 0:0 в первом периоде судьи отменили взятие ворот из-за того, что шайба попала в сетку от конька российского форварда.

«Соглашайся не соглашайся с этим – какая разница, не мы же решения принимаем, – сказал Костин. – Думаю, в НХЛ такие голы засчитываются. Там движения коньком-то даже не было. Просто защитник хорошо увидел игрока, бросил и попал в конек – от него залетело.

Но я еще раз говорю: мы русские, здесь все и всё против нас. Это надо просто принимать и двигаться дальше с этим».

Напомним, единственную шайбу сборной России при счете 0:2 во втором периоде забросил Григорий Денисенко.

В ночь на воскресенье в матче за третье место Россия сыграет со Швейцарией. Начало – 0:00 (мск).