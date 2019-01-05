НХЛ включила голкипера «молодежки» США в тройку звезд дня (видео)

Хоккей 05 января 2019 12:39 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Примо отразил 34 броска от игроков сборной России.

Голкипер молодежной сборной США Кэйден Примо включен НХЛ в тройку лучших игроков пятницы.

19-летний американец, задрафтованный в 2017 году «Монреалем», отразил 34 броска в полуфинале чемпионата мира с Россией (2:1).

Второй звездой признан форвард «Колорадо» Микко Рантанен. 22-летний финн забил два гола в большинстве и сделал одну результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Рейнджерс» (6:1). Теперь у Рантанена 65 (19+46) очков в нынешнем сезоне, и он занимает второе место в списке лучших бомбардиров, уступая только Никите Кучерову из «Тампы-Бэй» (69).

Наконец, первой звездой дня стал форвард «Далласа» Тайлер Сегин. 26-летний канадец оформил дубль, который принес команде победу над «Вашингтоном» (2:1 OT).