Юсси Тапола: Складывается впечатление, что, когда забиваешь, ты одна команда, а когда пропускаешь — другая

Хоккей 05 января 2019 17:06 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Главный тренер «Куньлуня» Юсси Тапола подвел итог победы над «Адмиралом» (4:3) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Хорошо, что выиграли, это самое главное. Неплохо начали после разочарования в предыдущем матче. Смогли настроиться, первый период провели отлично, а второй уже во многих матчах не складывается. Начали мешать удаления, пропустили один гол, за ним второй и третий. Со вторым периодом надо что-то делать. К счастью, в третьем смогли собраться.

Первая тройка принесла победу. У «Адмирала» было несколько шансов забить, но хорошо сыграл наш вратарь. Складывается впечатление, что, когда забиваешь, ты одна команда, а когда пропускаешь — другая. Все кроется в области психологии», - цитирует Таполу Sport24.ru.

Напомним, 3 января команды также встречались в Шанхае, и тогда победу одержали гости (3:2).

В своих следующих матчах 7 января «Адмирал» сыграет в гостях с «Металлургом», а 8 января «Куньлунь Ред Стар» – с «Салаватом Юлаевом».