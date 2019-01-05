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Хоккей05 января 2019 18:23Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Артем Чубаров: Получили то, что, по сути, заслужили

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров подвел итог гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:7).

- Начали вроде неплохо в первом периоде. Второй период проиграли полностью – некоторые люди решили поменять план на игру, сделать что-то лучше. Получили то, что, по сути, заслужили. Отыграться против такой команды тяжело.

- Сегодня в Арене «Металлург» матч проходил без шоу-программ, музыки и прочих атрибутов современного хоккейного матча. Атмосфера была во многом гнетущей.
- Все понимают, что это огромная трагедия. Не только Магнитогорск, но и вся страна скорбит по погибшим. Выражаю соболезнования и от лица Нижнего Новгорода, - приводит слова Чубарова пресс-служба магнитогорской команды.

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