Артем Чубаров: Получили то, что, по сути, заслужили

Хоккей 05 января 2019 18:23 Источник: ХК «Металлург» (Магнитогорск)

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров подвел итог гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:7).

- Начали вроде неплохо в первом периоде. Второй период проиграли полностью – некоторые люди решили поменять план на игру, сделать что-то лучше. Получили то, что, по сути, заслужили. Отыграться против такой команды тяжело.

- Сегодня в Арене «Металлург» матч проходил без шоу-программ, музыки и прочих атрибутов современного хоккейного матча. Атмосфера была во многом гнетущей.

- Все понимают, что это огромная трагедия. Не только Магнитогорск, но и вся страна скорбит по погибшим. Выражаю соболезнования и от лица Нижнего Новгорода, - приводит слова Чубарова пресс-служба магнитогорской команды.