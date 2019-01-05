«Барыс» в гостях обыграл «Сочи»

Хоккей 05 января 2019 19:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный клуб «Сочи» принимал астанинский «Барыс».

Матч закончился победой гостей со счетом 3:0. В составе «Барыса» шайбы забросили Даррен Диц (15-я минута), Мэттью Фрэттин (27) и Кертис Валк (44).

«Барыс» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции, имея в активе 63 очка после 44 матчей. «Сочи» с 47 баллами после 46 игр идет на седьмой позиции на Западе.

7 января «Сочи» примет дома «Сибирь», а «Барыс» днем позже сыграет с «Амуром» на своем льду.