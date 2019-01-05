Шайба Фисенко принесла «Авангарду» гостевую победу над «Нефтехимиком»

Хоккей 05 января 2019 19:43 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Нижнекамске состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард».

Матч закончился победой гостей со счетом 2:1.

Счет в матче открыл Евгений Медведев (11-я минута). Сравнял счет хоккеист «Нефтехимика» Ильдар Шиксатдаров (17). Победную шайбу у «Авангарда» забросил Михаил Фисенко (44).

После 48 игр «Авангард» идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» занимает 11-ю позиции после 46 матчей.

7 января «Нефтехимик» сыграет дома с «Торпедо», а «Авангард» в тот же день на выезде встретится со «Спартаком».