Артем Воронин: Честное слово, не понимаю, что все набросились на Костина

Хоккей 05 января 2019 22:51 Источник: «РИА Новости»

Форвард «Спартака» Артем Воронин прокомментировал эмоции капитана сборной России по хоккею (игроки до 20 лет) Клима Костина.

- Честное слово, не понимаю, что все набросились на Костина. Каждый раз одно и то же, как-то это принято у нас в стране. Хотя и в Канаде сейчас еще больше достается капитану «молодежки». Зачем это делать? Это спорт, это не понять обычному человеку, что в решающий момент ты можешь не забить. И Костин тоже, он же адекватный, не психует в каждой игре, шлем не бросает каждый раз. Никто из спортсменов его не осудит, это делают только далекие от спорта люди. Я хорошо понимаю эмоции Костина, переживаю за него и сочувствую, - передает слова Воронина РИА «Новости».

Напомним, перед тем как получить приз как одному из трех лучших игроков команды на турнире 19-летний нападающий бросил в сторону шлем, а после вручения ему часов не стал фотографироваться с ними, а отвез их на скамейку сборной России. Услышав неодобрительный гул зрителей в свой адрес, Костин выругался в сторону трибун.