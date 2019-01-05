Алексей Ковалев: Слышал, что Кучеров буквально помешан на хоккее

Хоккей 05 января 2019 23:04 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Олимпийский чемпион Алексей Ковалев поделился мнением об игре нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова.

- Я слышал, что Кучеров буквально помешан на хоккее. В свободное время смотрит его по телевизору, говорит о хоккее с друзьями, читает книги о хоккее, а у себя дома в гараже постелил искусственный лед, на котором тренируется летом. Конечно, надо отвлекаться от хоккея. Но я был таким же помешанным в молодости. Катался по шесть часов каждый день, занимался дома, смотрел много игр.

Если ты хочешь быть хорошим хоккеистом, то надо смотреть на себя со стороны. Подмечать недостатки. Менять свою игру, чтобы стать лучше. Может, это поможет тебе больше забивать, стать более эффективным. Кучеров это делает. Вот такие форварды, которые могут правильно понять самих себя, изучить свой стиль, внести поправки, и добиваются успеха, - передает слова Ковалева официальный сайт НХЛ.

Добавим, что в текущем сезоне на счету Кучерова 69 (20+49) очков в 41 встрече регулярного чемпионата НХЛ.