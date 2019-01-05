Сборная России назвала состав на матч за третье место МЧМ-2019 с командой Швейцарии - Советский спорт
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Хоккей05 января 2019 23:30Источник: «Советский спорт»

Сборная России назвала состав на матч за третье место МЧМ-2019 с командой Швейцарии

Стал известен состав сборной России на матч за третье место молодежного чемпионата мира 2019 года против команды Швейцарии.

Кочетков (Тарасов);
Журавлев - Морозов, Слепец - Галимов - Муранов;
Романов - Саморуков, Костин - Кравцов - Денисенко;
Ольшанский - Алексеев, Старков - Шэн - Коваленко;
Рубинчик, Марченко, Шашков - Морозов - Подколзин.

Встреча состоится 6 января и начнется в 0:00 по московскому времени.

Напомним, что на групповом этапе российская сборная обыграла команды Дании (4:0), Чехии (2:1), Швейцарии (7:4) и Канады (2:1). В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина оказались сильнее сборной Словакии (8:3), а в полуфинале проиграли команде США (1:2).

Швейцарцы завершили групповой этап на четвертом месте группы A. В четвертьфинале они переиграли команду Швеции (2:0), а в полуфинале уступили сборной Финляндии (1:6).

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