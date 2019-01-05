Сборная России назвала состав на матч за третье место МЧМ-2019 с командой Швейцарии

Стал известен состав сборной России на матч за третье место молодежного чемпионата мира 2019 года против команды Швейцарии.
Кочетков (Тарасов);
Журавлев - Морозов, Слепец - Галимов - Муранов;
Романов - Саморуков, Костин - Кравцов - Денисенко;
Ольшанский - Алексеев, Старков - Шэн - Коваленко;
Рубинчик, Марченко, Шашков - Морозов - Подколзин.
Встреча состоится 6 января и начнется в 0:00 по московскому времени.
Напомним, что на групповом этапе российская сборная обыграла команды Дании (4:0), Чехии (2:1), Швейцарии (7:4) и Канады (2:1). В четвертьфинале подопечные Валерия Брагина оказались сильнее сборной Словакии (8:3), а в полуфинале проиграли команде США (1:2).
Швейцарцы завершили групповой этап на четвертом месте группы A. В четвертьфинале они переиграли команду Швеции (2:0), а в полуфинале уступили сборной Финляндии (1:6).
🇷🇺 VS 🇨🇭— Хоккей России (@russiahockey) 5 января 2019 г.
Последний — по хронологии, но не по значению! — матч нашей молодёжки на чемпионате мира: https://t.co/qqdeSrd6Uu
Состав 👇 pic.twitter.com/oddBNXujsY