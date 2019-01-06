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Хоккей06 января 2019 01:51Источник: «Советский спорт»

Костин после гола демонстративно заткнул уши (видео)

Сборная России проводит матч за третье место с командой Швейцарии на молодежном чемпионате мира.

Третий гол в ворота швейцарской команды забил капитан сборной России Клим Костин. После заброшенной шайбы российский нападающий демонстративно заткнул уши.

Напомним, что во время церемонии награждения после полуфинального матча на чемпионате мира со сборной США (1:2) 19-летний нападающий бросил в сторону шлем, вызвав недовольство болельщиков. Услышав неодобрительный гул зрителей в свой адрес, Костин выругался в сторону трибун.

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