Кирилл Слепец: Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 06:28Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Кирилл Слепец: Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль

Нападающий оформил хет-трик, став лучшим игроком встречи в составе национальной команды.

Форвард молодёжной сборной России Кирилл Слепец пообщался со СМИ после победы над командой Швейцарии (5:2) в матче за третье место чемпионата мира.

«Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем.

Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю её. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль», – сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».

Ранее сборная России проиграла команде США в полуфинале турнира со счетом 1:2.

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