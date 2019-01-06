Кирилл Слепец: Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль

Нападающий оформил хет-трик, став лучшим игроком встречи в составе национальной команды.
Форвард молодёжной сборной России Кирилл Слепец пообщался со СМИ после победы над командой Швейцарии (5:2) в матче за третье место чемпионата мира.
«Вчера было досадно, но сегодня мы бились только за медаль. Я бы все эти три гола поменял на один вчерашний, но мы имеем то, что имеем.
Мама собирает мои медали, она каждую медаль и грамоту хранит. Передаю ей привет, люблю её. Неважно, как мы сегодня сыграли. Главное, что взяли медаль», – сказал Слепец в эфире «Матч ТВ».
Ранее сборная России проиграла команде США в полуфинале турнира со счетом 1:2.