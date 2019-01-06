Виталий Кравцов – о выступлении сборной России на МЧМ: Могли добиться большего

Хоккей 06 января 2019 06:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Ранее команда Валерия Брагина уступила в полуфинале сборной США со счетом 1:2.

Нападающий молодёжной сборной России Виталий Кравцов поделился эмоциями после победы над командой Швейцарии (5:2) в матче за третье место чемпионата мира.

«Старался больше играть на команду, на себе не зацикливался. Каждый в этой раздевалке хотел вложиться в команду. Все бились, старались. Как говорил Лёша Кручинин, чтобы выиграть турнир, надо всегда выиграть последнюю игру. Мы могли добиться большего, но что есть, то есть.

Если ты ошибся, то все 20 человек готовы были за тебя отработать, ложились под шайбу. Мы стали как одна семья, грустно будет вспоминать об этом всём. Никогда мы в жизни больше не встретимся в таком составе. Матч за медали никто просто так тебе не отдаст.

Швейцарцы тоже люди и хотели выиграть. От болельщиков исходило больше позитива, чем негатива. Вышло так, что выиграли бронзу», – сказал Кравцов в эфире «Матч ТВ».