Владислав Третьяк: Это молодежная сборная, каждой молодежной команде свойственно ошибаться

Хоккей 06 января 2019 07:42 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Подопечные Валерия Брагина уступили команде США в полуфинале (1:2).

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался об игре сборной России на молодежном чемпионате мира в Канаде.

Напомним, национальная команда завоевала бронзовые медали, обыграв представителей Швейцарии со счетом 5:2.

«Третья наша шайба, заброшенная кистевым броском Костиным, была очень важна – она переломила ход игры, а Костин проявил себя в той ситуации как капитан. В конце матча у наших было шесть штрафных минут, а во втором периоде швейцарцы наших переиграли. Наши первый период играли легко, все думали, что так легко дело и закончится, но расслабляться нельзя ни на одну секунду – швейцарцы очень хороши.

Это молодежная сборная, каждой молодежной команде свойственно ошибаться. Ошибались и шведы с канадцами, просто на ошибках надо учиться. Думаю, те ребята, которые сегодня играли, извлекут уроки. И в победах, и в поражениях хоккеисты закаляются, это наше будущее. Мы надеемся, что они пополнят ряды клубов Континентальной хоккейной лиги и национальной сборной.

Хотел бы отметить всю команду. Ребята и под шайбу ложились, было видно, как они переживали со слезами на глазах после поражения в полуфинале от американцев. Видно было, что они очень хотели выиграть золотые медали», – цитирует Третьяка ТАСС.