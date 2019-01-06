МЧМ-2019. Кочетков признан лучшим голкипером турнира, Романов – лучшим защитником - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей06 января 2019 09:53Источник: IHFАвтор: Гичунцев Артур

МЧМ-2019. Кочетков признан лучшим голкипером турнира, Романов – лучшим защитником

Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзу.

Как сообщает Твиттер ИИХФ, директорат организации определил лучших игроков молодежного чемпионата мира-2019, где победителем стала сборная Финляндии.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, а лучшим защитником – Александр Романов.

Лучшим нападающим признан американец Райан Пилинг, который также стал обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования среди журналистов.

Добавим, что чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команде США со счетом 3:2.

#мчм-2019#романов александр#кочетков петр#молодежная сборная россии по хоккею
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта