МЧМ-2019. Кочетков признан лучшим голкипером турнира, Романов – лучшим защитником

Хоккей 06 января 2019 09:53 Источник: IHF Автор: Гичунцев Артур

Подопечные Валерия Брагина завоевали бронзу.

Как сообщает Твиттер ИИХФ, директорат организации определил лучших игроков молодежного чемпионата мира-2019, где победителем стала сборная Финляндии.

Лучшим вратарем турнира стал голкипер сборной России Пётр Кочетков, а лучшим защитником – Александр Романов.

Лучшим нападающим признан американец Райан Пилинг, который также стал обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования среди журналистов.

Добавим, что чемпионом мира стала сборная Финляндии, обыгравшая в финале команде США со счетом 3:2.