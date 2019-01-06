Сборная России на МЧМ-2020 сыграет в группе с Канадой, США, Чехией и Германией - Советский спорт
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Хоккей06 января 2019 12:12Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Сборная России на МЧМ-2020 сыграет в группе с Канадой, США, Чехией и Германией

Стали известны соперники сборной России по группе молодежного чемпионата мира 2020 года.

Накануне завершился МЧМ-2019, по итогам которого стали известны составы групп на следующий турнир, который пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.

Победителем МЧМ-2019 стала сборная Финляндии. Второе место заняла команда США. Бронза досталась россиянам.

В группе А МЧМ-2020 сыграют сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. В группе В встретятся между собой сборные США, России, Канады, Чехии и Германии.

#мчм-2020#молодежная сборная россии по хоккею
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