Сборная России на МЧМ-2020 сыграет в группе с Канадой, США, Чехией и Германией

Хоккей 06 января 2019 12:12 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Стали известны соперники сборной России по группе молодежного чемпионата мира 2020 года.

Накануне завершился МЧМ-2019, по итогам которого стали известны составы групп на следующий турнир, который пройдет в чешских городах Острава и Тршинец.

Победителем МЧМ-2019 стала сборная Финляндии. Второе место заняла команда США. Бронза досталась россиянам.

В группе А МЧМ-2020 сыграют сборные Финляндии, Швейцарии, Швеции, Словакии и Казахстана. В группе В встретятся между собой сборные США, России, Канады, Чехии и Германии.